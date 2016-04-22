Порошенко обігнав Фірташа у рейтингу найбагатших українців

Найбільшим товстосумом традиційно залишається олігарх та власник компанії SCM Рінат Ахметов. Його статки сягають 3,1 мільярда доларів Другим став лідер групи "Приват" та екс-глава Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський.

За даними журналу, в нього 1,4 мільярда доларів. Аналогічні статки має його партнер по бізнесу Геннадій Боголюбов, у рейтингу він вказаний третім, пише ТСН.

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Четверте місце і 1,4 мільярда гривень – у засновника інвестиційно-консалтингової компанії EastOne та зятя екс-президента Леоніда Кучми Віктора Пінчука.

Підняв позиції Юрій Косюк – власник та голова правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт". Із 769 мільйонами доларів він замикає п'ятірку лідерів. Шостим із 727 мільйонами доларів став президент групи DCH Олександр Ярославський. Він зміцнив свої позиції порівняно із минулим роком.

Сьому сходинку посів Олексій Вадатурський – гендиректор сільськогосподарського підприємства "Нібулон". У нього 710 мільйонів та підйом у рейтингу.

Піднявся вгору у топі товстосумів і президент України Петро Порошенко. Він опинився на восьмому щаблі із статками у 679 мільйонів доларів.

Дев'ятим став опальний олігарх Дмитро Фірташ. На відміну від інших багатіїв у першій десятці він втратив позиції – в нього 665 мільйонів доларів.

Замкнув першу десятку екс-нардеп чотирьох скликань парламенту та акціонер холдингу Kernel group Андрій Веревський. У нього 642 мільйони гривень.

Серед новачків у списку – екс-міністр охорони навколишнього природного середовища Микола Злочевський. Він посів 32-ге місце зі 148 мільйонами доларів. Він змістив главу АП Бориса Ложкіна, який із статками у 146 мільйонів доларів посів 33 щабель. Підвищив свої позиції у рейтингу і екс-нардеп від Партії регіонів та глава правління компанії "Конті" Борис Колесніков. Цього року в нього 135 мільйонів гривень. На 57 місці опинився співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік - в нього 88 мільйонів.

Новачками рейтингу стали брати Клички – Володимир і Віталій. Вперше у рейтингу вони з'явилися одразу на 63 місці із 80 мільйонами. Серед нових прізвищ у рейтингу і співвласник інтернет-магазину Rozetka.ua Владислав Чечоткін. Із 66 мільйонами доларів він опинився на 74 місці у рейтингу товстосумів.