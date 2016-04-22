Порошенко вивів Яценюка та Шокіна зі складу РНБО

Про це йдеться у відповідному указі президента №166/2016, розміщеному на сайті глави держави.

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«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Парубія Андрія Володимировича – голову Верховної Ради України (за згодою); затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Гройсмана Володимира Борисовича – прем`єр-міністра України», - йдеться в документі.

Разом з тим президент вивів зі складу РНБО екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та екс-генпрокурора Віктора Шокіна. Указ набирає чинності з дня його опублікування.