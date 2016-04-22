На службу в армію з початку року зараховано вже більше 21 тисячі контрактників
11:32, 22 квітня 2016Суспільство
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На службу в Збройні сили України (ЗСУ) з початку року зараховано вже понад 21 тис. контрактників.
Бажання укласти контракт виявили ще близько 900 осіб / Фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони підполковник Олексій Чорнобай.
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«Цього тижня контракт зі Збройними силами підписали більше тисячі громадян. Бажання укласти контракт виявили ще близько 900 осіб. Таким чином, з початку 2016 року контракт із ЗСУ уклали вже понад 21 тис. військовослужбовців», - заявив він.
За словами Чернобая, відомчими відзнаками і нагородами за минулий тиждень нагороджено понад 300 військових ЗСУ, які брали участь в АТО.
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