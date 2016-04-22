Засідання ВР закрито, депутати "гулятимуть" до кінця травневих

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко нагадала, що наступного тижня народні депутати працюють в округах, а потім тиждень з 2 по 6 травня - в комітетах і фракціях.

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За її словами, наступне пленарне засідання відбудеться 10 травня.

Між тим сьогодні на засіданні парламенту народні депутати не розглянули і не ухвалили жодного законопроекту. Лише відбулася Година запитань до уряду і були зачитані депутатські запити. Також відбулися виступи народних депутатів. Зокрема, коли після перерви Геращенко запропонувала депутатам записатися на виступи, то записалися близько 70 депутатів, тобто фактично всі, хто був на той момент у сесійній залі.