Гройсман доручив розібратись зі скасуванням дозволу Шустеру на працевлаштування

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Нікому не дозволено утискати свободу слова в Україні. Чиновники мають проявляти завзяття зовсім в інших речах», - написав Гройсман.

«Дав доручення розібратись у ситуації зі скасуванням дозволу на працевлаштування Савіка Шустера і оперативно врегулювати ситуацію відповідно до чинного законодавства», - додав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що відомому телеведучому-громадянину Канади Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні.

Державна служба зайнятості заявила, що дозвіл був анульований на підставі подання работодавцем документів, які містили недостовірні дані.

Сам Шустер заявив журналістам, що має намір виходити в ефір, незважаючи на рішення Київського центру зайнятості.