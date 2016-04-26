Гройсман доручив розібратись зі скасуванням дозволу Шустеру на працевлаштування
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратись у ситуації зі скасуванням дозволу на працевлаштування Савіка Шустера.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Нікому не дозволено утискати свободу слова в Україні. Чиновники мають проявляти завзяття зовсім в інших речах», - написав Гройсман.
«Дав доручення розібратись у ситуації зі скасуванням дозволу на працевлаштування Савіка Шустера і оперативно врегулювати ситуацію відповідно до чинного законодавства», - додав глава уряду.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що відомому телеведучому-громадянину Канади Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні.
Державна служба зайнятості заявила, що дозвіл був анульований на підставі подання работодавцем документів, які містили недостовірні дані.
Сам Шустер заявив журналістам, що має намір виходити в ефір, незважаючи на рішення Київського центру зайнятості.