В ООН запропонували створити глобальний фонд допомоги ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС
08:55, 27 квітня 2016Політика
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Засновник гуманітарного фонду допомоги дітям Чорнобиля Chernobyl Children International Аді Роше під час спеціального засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, присвяченій 30-й річниці трагедії на ЧАЕС, закликала міжнародне співтовариство фінансово допомогти ліквідаторам аварії.
REUTERS
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Мій самий перший заклик до цієї Асамблеї в тому, що ці героїчні люди, ліквідатори, мають бути визнаними. І світ повинен створити глобальний фонд, щоб переконатися, що їх медичні й соціальні потреби повністю задоволені", - заявила Аді Роше.
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Як повідомляв УНІАН, постпред України в ООН Володимир Єльченко прирівняв масштаб катастрофи на ЧАЕС з Голодомором 1932-1933-х років, Другою світовою війною і сьогоднішньої агресією РФ в Україні.
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