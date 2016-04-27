В ООН запропонували створити глобальний фонд допомоги ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Мій самий перший заклик до цієї Асамблеї в тому, що ці героїчні люди, ліквідатори, мають бути визнаними. І світ повинен створити глобальний фонд, щоб переконатися, що їх медичні й соціальні потреби повністю задоволені", - заявила Аді Роше.

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Як повідомляв УНІАН, постпред України в ООН Володимир Єльченко прирівняв масштаб катастрофи на ЧАЕС з Голодомором 1932-1933-х років, Другою світовою війною і сьогоднішньої агресією РФ в Україні.