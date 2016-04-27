Конференція прокурорів обрала трьох із п'яти членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.

“У нас є перші результати. Кілька хвилин тому було обрано від органів прокуратури вже трьох членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії”, - сказав Куценко.

Він зазначив, що членами КДК прокуратури комісії стали прокурор з Миколаївської області Сергій Костенко, прокурор із Івано-Франківська Юрій Фрейшин і прокурор із Вінницької області Євген Кравченко.

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Як зазначив Куценко, зараз у бюлетені внесено 4 кандидатів, щоб дообрати ще 2 членів КДК.

Крім того, Куценко зазначив, що конференція прокурорів ще має обрати Раду прокурорів із числа 13 осіб. При цьому представник ГПУ підкреслив, що цими людьми будуть рядові прокурори, а не особи з керівного складу.

Відповідаючи на запитання щодо діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, Куценко зазначив, що сьогодні фактично створюється “захисна парасолька над кожним прокурором”. Він пояснив, що якщо раніше дисциплінарні чи інші стягнення накладав своїм рішенням на працівника прокуратури вище стоячий прокурор, то зараз цей керівник одноосібно не може здійснити відповідних дій - для накладання стягнення або інших заходів він повинен внести подання в комісію і вона ухвалюватиме рішення. Таким чином, на переконання Куценка, працівник прокуратури стає більш незалежним від свого процесуального керівника.

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Що стосується Ради прокурорів, то вона буде наділена повноваженнями вносити тих чи інших кандидатів на затвердження генпрокурору на посади регіональних прокурорів і заступників генпрокурора, а не очільник відомства одноосібно прийматиме рішення, як було раніше, сказав Куценко.

Як повідомлялося, загалом у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури мають увійти 11 осіб, 5 з яких - від органів прокуратури, 2 представника наукових кіл, один представник від адвокатів і ще 3 члени комісії повинні бути призначені від уповноваженого з прав людини.