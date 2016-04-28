Засідання РБ ООН: Франція виступає за додаткову міжнародну присутність під егідою ОБСЄ на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

«Що стосується безпеки на Донбасі - йдеться про ефективні механізми, які обговорювались на попередньому міністерському засіданні в нормандському форматі, яке відбулося 3 березня і стосувалася активізації припинення вогню. Йдеться про виведення важких озброєнь, а також створення механізмів запобігання інцидентів і їх врегулювання», - зазначив він.

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За словами Делатра, спецмісія ОБСЄ повинна мати можливість виконувати всі свої повноваження вільно та без будь-яких перешкод.

«Потрібно провести місцеві вибори на Донбасі відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ. Можна допустити такі вибори в разі стабільної ситуації з безпекою. На нашу думку необхідно забезпечити якусь додаткову міжнародну присутність на місцях під егідою ОБСЄ. Зараз ми думаємо разом з німецькими колегами про організацію такого механізму», - заявив постпред Франції в ООН.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Рада безпеки Організації Об'єднаних націй сьогодні, 28 квітня, за ініціативою України проведе відкрите засідання через погіршення ситуації на Донбасі.