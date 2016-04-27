Радбез ООН 28 квітня проведе відкрите засідання через ситуацію на Донбасі - Порошенко
20:20, 27 квітня 2016Політика
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Рада безпеки Організації Об'єднаних націй 28 квітня за ініціативою України проведе відкрите засідання через погіршення ситуації на Донбасі.
REUTERS
Про це президент України Петро Порошенко повідомив у Twitter.
"28 квітня о 22:00 за київським часом відбудеться відкрите засідання Ради Безпеки ООН, ініційоване Постійним представництвом України при ООН за моїм дорученням", - йдеться у повідомленні президента.
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У цьому зв'язку він пояснив, що причиною для скликання засідання є погіршення безпекової ситуації на Донбасі та невиконання Росією Мінських домовленостей.
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