Україна закликає ООН та ОБСЄ посприяти розміщенню поліцейської місії на Донбасі

Про це заявив заступник міністра – керівник апарату Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

"Нещодавно президент Петро Порошенко запропонував розгорнути поліцейську місію на Донбасі. Це сприяло би в тому числі проведенню виборів на Донбасі", - заявив Пристайко.

Читайте такожНімеччина просить ОБСЄ подумати над покращенням безпеки під час виборів на Донбасі без озброєної місії

У цьому зв'язку він зазначив, що статус такої місії та її склад можна вирішити під час переговорів.

"Ми готові вести переговори, і ми як і раніше закликаємо міжнародну спільноту, і у тому числі ООН та ОБСЄ конструктивно брати участь у реалізації цієї ініціативи", - заявив Пристайко.

Читайте такожПорошенко розповів про завдання поліцейської озброєної місії ОБСЄ на Донбасі