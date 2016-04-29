Франція наполягає на відновленні влади України в Криму – постпред в ООН
Франція не змінить свою позицію щодо необхідності відновлення влади України в Криму та контролю над усім українсько-російським кордоном.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.
«Врегулювання кризи на сході України є основною метою для Франції. Спільно з Німеччиною ми продовжуємо постійну роботу з посередництва по «нормандського формату» для того, щоб вийти на повне врегулювання кризи між Україною і Росією в рамках Мінських домовленостей», - заявив він.
«Наша мета полягає в тому, щоб повернути контроль України за усім міжнародно визнаним кордоном, що також стосується відновлення влади України в Криму і в зв'язку з цим наша позиція, яка відповідає міжнародному праву не зміниться», - додав Делатр.
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