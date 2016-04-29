Франція наполягає на відновленні влади України в Криму – постпред в ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

«Врегулювання кризи на сході України є основною метою для Франції. Спільно з Німеччиною ми продовжуємо постійну роботу з посередництва по «нормандського формату» для того, щоб вийти на повне врегулювання кризи між Україною і Росією в рамках Мінських домовленостей», - заявив він.

«Наша мета полягає в тому, щоб повернути контроль України за усім міжнародно визнаним кордоном, що також стосується відновлення влади України в Криму і в зв'язку з цим наша позиція, яка відповідає міжнародному праву не зміниться», - додав Делатр.

Читайте такожПорошенко: Росія до других роковин анексії Криму влаштувала фестиваль цинізму та фальші

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.