ЗМІ: Послом Польщі може стати один з ініціаторів рапорту про військові злочини РФ на Донбасі Ян Пєкло

Про це з посиланням на власні джерела в МЗС Польщі повідомляє Gazeta Wyborcza, інформує "Європейська правда".

За інформацією видання, у МЗС Польщі зараз планується масштабна ротація голів дипломатичних представництв в 30 країнах світу.

Планується, що зміна послів відбудеться після липневого саміту НАТО, який має відбутися у Варшаві.

Правляча партія "Право і Справедливість" зіткнулася з нестачею власних кадрів, тому до того, щоб представляти країну в світі, вирішили залучити відомих науковців.

Процес затвердження кандидатів займе близько трьох місяців. Послів призначає президент на прохання глави МЗС з урахуванням позиції комісії у закордонних справах Сейму.

Свою згоду повинні також дати країни, куди акредитуються нові посли.

Як з'ясувала Gazeta Wyborcza, послом у Києві повинен стати Ян Пєкло, відомий польський публіцист, виконавчий директор фонду Польсько-Української співпраці PAUCI.

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Видання повідомляє, що нинішній міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський хоче замінити послів, зокрема, у Великобританії, Франції, Нідерландах, Норвегії, а також у Вашингтоні і в Римі.

Новий посол також повинен поїхати і в Москву. Правда, хто змінить на цій посаді нинішнього посла Польщі в Росії Катажину Пелчинску-Наленч, не повідомляється.

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Ян Пєкло - один з ініціаторів рапорту про російські військові злочини на Донбасі. Як журналіст описував події румунської революції 1989 року і війну в колишній Югославії. Автор двох книг про Балкани. З 2005 року – виконавчий директор фонду польсько-української співпраці PAUCI у Києві та Варшаві.