Порошенко призначив Дніпрова керівником апарату АП
15:35, 29 квітня 2016Політика
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Петро Порошенко звільнив Олексія Дніпрова з посади заступника глави адміністрації президента (АП).
Порошенко взявся за кадрові перестановки / president.gov.ua
Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.
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Іншим указом президент призначив Дніпрова на посаду керівника апарату АП.
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