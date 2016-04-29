Порошенко призначив Дніпрова керівником апарату АП

Петро Порошенко звільнив Олексія Дніпрова з посади заступника глави адміністрації президента (АП).

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави. Читайте такожТуку звільнили з посади голови Луганської ВЦА – ЗМІ Іншим указом президент призначив Дніпрова на посаду керівника апарату АП.

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