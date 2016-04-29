Порошенко призначив Дніпрова керівником апарату АП

15:35, 29 квітня 2016
Політика
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Петро Порошенко звільнив Олексія Дніпрова з посади заступника глави адміністрації президента (АП).

president.gov.ua

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

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Іншим указом президент призначив Дніпрова на посаду керівника апарату АП.

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