Порошенко призначив волонтера Бірюкова своїм позаштатним радником

Про це йдеться у відповідному указі президента №191/2016, розміщеному на сайті глави держави.

Читайте такожНапередодні травневих свят Порошенко звільнив двох своїх помічників

«Призначити Бірюкова Юрія Сергійовича радником президента України (поза штатом)», - йдеться в указі.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко у серпні 2014 року призначив волонтера організації «Крила Фенікса» Бірюкова своїм радником. 28 квітня 2016 року президент звільнив Бірюкова із займаної посади.