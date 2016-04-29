Порошенко призначив волонтера Бірюкова своїм позаштатним радником
13:52, 29 квітня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко призначив волонтера Юрія Бірюкова своїм позаштатним радником.
у серпні 2014 року призначив волонтера Бірюкова своїм радником / УНІАН
Про це йдеться у відповідному указі президента №191/2016, розміщеному на сайті глави держави.
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«Призначити Бірюкова Юрія Сергійовича радником президента України (поза штатом)», - йдеться в указі.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко у серпні 2014 року призначив волонтера організації «Крила Фенікса» Бірюкова своїм радником. 28 квітня 2016 року президент звільнив Бірюкова із займаної посади.
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