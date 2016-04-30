Українці Португалії вимагають розслідування вандалізму щодо меморіалу Небесній сотні

За повідомленням Спілки українців у Португалії, в ніч на 30 квітня на пам’ятнику з’явилися написи «Донбас», зроблені червоною фарбою, передає радіо «Свобода».

Читайте також"Хотіли забрати додому кілька зірок": Двоє дітей осквернили 50 радянських могил у Польщі

«Революція гідності не мала безпосереднього відношення до Донбасу, і цей вчинок тільки красномовно доводить люту ненависть до людських цінностей у тих, хто зараз воює проти України», – йдеться в заяві українців Португалії.

Меморіал Небесній сотні в Бразі був відкритий два тижні тому. Ініціаторами були священик Української православної церкви отець Дмитро, українська громада міста, підтримана місцевою владою та пересічними португальцями.