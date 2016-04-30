Українці Португалії вимагають розслідування вандалізму щодо меморіалу Небесній сотні
23:45, 30 квітня 2016Політика
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Українська громада Португалії наполягає на детальному розслідуванні поліцією акту вандалізму щодо меморіалу Небесній сотні в місті Брага.
У Бразі осквернили мемріал Небесній сотні / radiosvoboda.org
За повідомленням Спілки українців у Португалії, в ніч на 30 квітня на пам’ятнику з’явилися написи «Донбас», зроблені червоною фарбою, передає радіо «Свобода».
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«Революція гідності не мала безпосереднього відношення до Донбасу, і цей вчинок тільки красномовно доводить люту ненависть до людських цінностей у тих, хто зараз воює проти України», – йдеться в заяві українців Португалії.
Меморіал Небесній сотні в Бразі був відкритий два тижні тому. Ініціаторами були священик Української православної церкви отець Дмитро, українська громада міста, підтримана місцевою владою та пересічними португальцями.
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