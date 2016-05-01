Новіков: Обмін Савченко може відбутися в кінці травня

Про це в ході «Діалогів» у бібліотеці Маяковського в Петербурзі заявив адвокат Савченко Ілля Новіков, передає Росбалт.

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«Є ймовірність, що це відбудеться в кінці травня — початку червня. Я оптиміст, я вірю, що так і буде. Але якщо так не буде, то у нас є "План Б", про який поки рано говорити. Ми поки що чекаємо конкретних обумовлених термінів, і якщо в ці терміни нічого не станеться, то ми йдемо на другу серію», — розповів Новіков.