Голови МЗС України та Румунії сьогодні підпишуть угоду про скасування оплати за довготермінові візи

Як повідомили УНІАН в Департаменті політики і комунікацій МЗС України, напередодні зустрічі у Солотвино за участі голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля буде відкрито консульство Румунії.

Клімкін та Команеску обговорять широке коло питань двостороннього співробітництва та, зокрема, шляхи реалізації домовленостей, досягнутих в ході візиту Президента України Петра Порошенка до Румунії 21 квітня 2016 року.

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Особлива увага буде приділена питанням транскордонної та регіональної співпраці, розвитку інфраструктури українсько-румунського державного кордону, вирішенню освітніх та культурних проблем української національної меншини в Румунії та румунської в Україні.

Міністри підпишуть Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про скасування оплати за оформлення довготермінових (національних) віз, завдяки якій українці та румуни зможуть безкоштовно отримувати дозволи на в’їзд та перебування строком понад 90 днів.

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Міністри також вручать громадянам двох країн дозволи на перетин державного кордону у рамках діючої угоди про місцевий прикордонний рух.

7 травня Клімкін планує відвідати український ліцей імені Тараса Шевченка в прикордонному румунському місті Сігету Мармацієй та провести зустріч з представниками місцевої української громади.