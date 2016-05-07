Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій міністерства.

"МЗС України засуджує чергові авіаудари по цивільному населенню у Сирії, зокрема по табору біженців аль-Каммуна у провінції Ідліб, у результаті якого загинули десятки мирних жителів", - підкреслюється в заяві.

Українське зовнішньополітичне відомство вважає, що цей черговий злочин виглядає ще більш цинічним на тлі домовленостей щодо припинення бойових дій у Сирії та зусиль міжнародної спільноти щодо вирішення гуманітарної катастрофи.

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"Всі сторони конфлікту в Сирії мають безумовно дотримуватись взятих на себе зобов’язань у рамках перемир’я та негайно припинити бойові дії", - заявили в МЗС.

Як непостійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй Україна закликає сторони до неухильного виконання резолюцій Ради безпеки ООН 2268 (2016 року) та 2254 (2015 року).

Раніше УНІАН повідомляв, що щонайменше 28 людей загинули в четвер, 5 травня, в результаті авіаудару по табору для внутрішньо переміщених осіб на півночі Сирії біля міста Сармада в провінції Ідліб.