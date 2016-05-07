РФ запустила крилату ракету з нового підводного човна, який направить до Криму - розвідка

Командування збройних сил РФ продовжує випробування бойових систем нових підводних човнів, які будуть введені до складу Чорноморського флоту.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, 6 травня Росія здійснила пуск крилатої ракети з нового підводного човна в Баренцевому морі.

«6 травня з акваторії Баренцового моря екіпажем дизель-електричного підводного човна “Старый Оскол” проекту 636.3 “Варшавянка” виконано пуск з підводного положення крилатої ракети морського базування з універсального корабельного стрільбового комплексу “Калибр-ПЛ” (дальність пуску – 1200 км) по цілі на полігоні “Чижа” (півострів Канін Ніс, Архангельська обл.)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у розвідці, на озброєння 4-ї окремої бригади підводних човнів ЧФ мають надійти шість дизель-електричних підводних човнів проекту 636.3.

«На теперішній час ЧФ передано п’ять підводних човнів: “Новороссийск”, “Ростов-на-Дону”, перебувають у ВМБ Севастополь; “Старый Оскол”, “Краснодар”, “Великий Новгород”, перебувають на випробуваннях. Передача шостого підводного човна “Колпино” запланована до кінця 2016 р», повідомляє ГУР.