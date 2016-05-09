У Києві на Площі Слави відбулася словесна перепалка між групою громадян та депутатами Шуфричем і Новинським
У Києві на Площі Слави 9 травня відбулася словесна перепалка між групою громадян і депутатами від "Опозиційного блоку" Нестором Шуфричем і Вадимом Новинським.
Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався біля входу на центральну алею, що веде до Меморіалу Невідомому солдату.
Депутати від "Опозиційного блоку" намагалися разом з ветеранами пройти до обеліска, щоб покласти квіти, коли їх під крики "Ганьба, ганьба!" й намагання облити водою зустріла група громадян. Втім, правоохоронцям вдалося припинити конфлікт.
Після чого депутати у супроводі правоохоронців пішли покладати квіти.
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Водночас, як повідомили УНІАН у ГУ НП в місті Києві, зараз святкові заходи проходять без суттєвих правопорушень.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.