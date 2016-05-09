День Перемоги у Слов'янську: Королевську облили зеленкою (фото)

Королевська йшла на чолі колони до міського парку культури, де було призначено покладання квітів до Вічного вогню, передає РБК.

Під час ходи люди у військовій формі почали обкидати яйцями і зеленкою, посипати борошном і поливати водою.

Охорона відтіснила нардепа, однак зеленка потрапила на обличчя Королевської.

Після цього між охоронцями нардепа та активістами зав'язалася бійка. За попередніми даними, нападниками були активісти громадської організації "Слов'янська Січ".

Вони вимагали, щоб Королевська виїхала з міста, звинувативши її в розпалюванні війни в Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві на Площі Слави 9 травня відбулася словесна перепалка між групою громадян і депутатами від "Опозиційного блоку" Нестором Шуфричем і Вадимом Новинським.