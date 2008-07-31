Кріль радить Тимошенко поступитися своїми амбіціями

Представники “Єдиного центру” будуть наполягати на тому, щоб у законопроекті, прийнятому Верховною Радою на позачерговому засіданні, сума компенсацій від повені відповідала реальним збиткам в постраждалих районах.

Як повідомили УНІАН в прес-служби партії, про це заявив народний депутат, лідер “Єдиного центру” Ігор КРІЛЬ.

«Якщо мені не зраджує пам’ять, кілька днів тому Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що попередній розмір збитків від стихії становить від 3 до 4 млрд. грн. Для того, щоб не ділити людей на більш постраждалих і менш постраждалих, у документі, прийнятому парламентом, має бути відображена цифра не менша, ніж та, яку озвучила прем‘єр-міністр», – наголосив він.

І.КРІЛЬ здивований тим фактом, що в урядовому законопроекті на компенсацію витрат від стихійного лиха передбачається виділити всього 2,339 млрд. грн., в той час коли Президент у своєму законопроекті пропонує виділити постраждалим областям 4,392 млрд. грн. Крім того, зауважив він, на відміну від урядового, президентський законопроект передбачає надання більшості цих коштів як пряму цільову допомогу постраждалим областям.

«Парламент не має права приймати половинчастого рішення. Є законопроекти, які не можна ділити на «свої і чужі». БЮТ повинен поступитися своїми амбіціями і підтримати такі зміни, які більш адекватно відповідають збиткам, завданих стихією», – заявив І. КРІЛЬ