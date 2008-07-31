Гелетей підозрює, що Луценко розбовкав держтаємницю

В середу глава МВС поскаржився журналістам, що Управління держохорони (УДО) забороняє йому вхід до Секретаріату Президента - автомобіль Юрія Луценка не пустили на Банкову, де проходило засідання Ради нацбезпеки і оборони. За словами міністра, від нього зажадали окремий дозвіл коменданта, але коли Луценко перепитав, чи не є запрошення від імені Президента крутіше, ніж запрошення шефа УДО Валерія Гелетея, через 15 хвилин йому дали пройти.

Гелетей повідомив "Сегодня", що УДО вже не вперше вказує Луценку на "провокативність і непередбачуваність поведінки в публічних місцях, де його присутність не передбачена службою протоколу". "Глава МВС не має права безперешкодно заїжджати службовим автомобілем, та ще й у супроводі охорони, на територію Секретаріату, — сказав Гелетей. — Цим правом наділені тільки народні депутати, а Луценко не нардеп".

За словами начальника УДО, на вчорашньому засіданні Кабміну в закритому режимі розглядалося питання, що стосується цього управління. Перший віце-прем`єр Олександр Турчинов попросив тих, хто не має допуску до держтаємниці, залишити приміщення. У Луценка допуск є, і він залишився. Але, вийшовши до журналістів, почав коментувати хід обговорення щодо того, де і які об`єкти контролює держохорона. "Я офіційно звернувся в СБУ з проханням перевірити інформацію і, якщо Луценко порушив закон, позбавити його такого допуску", — резюмував Гелетей.