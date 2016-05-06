Президент на посаду генпрокурора розглядає лише одну кандидатуру - Парубій

Про це голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив під час ексклюзивного інтерв'ю в ефірі 5 каналу.

За його словами, йдеться про керівника парламентської фракції "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Юрія Луценка.

"У розмові з Президентом власне інших кандидатур не було озвучено, і ключове його прохання до парламенту було чимшвидше вирішити дану проблему", – заявив він, пояснивши, що глава держави вимагає якнайшвидше призначити нового генпрокурора.

"Питання призначення нового Генпрокурора потребує невідкладного рішення", – додав від себе голова ВРУ. Він висловив сподівання на те, що наступного пленарного тижня буде розглянуто питання внесення змін до закону про прокуратуру та призначення нового генпрокурора.

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Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань» (№ 4469), авторами якого є народні депутати від «БПП» Руслан Князевич та Сергій Алєксєєв.

Документом передбачено, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин, який, зокрема, має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та правоохоронному органі не менше 5 років.

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Чинне законодавство визначає, що генпрокурором може бути призначений громадянин, який має вищу юридичну освіту, а також має стаж роботи в сфері права не менше 10 років.

Раніше голова фракції "БПП" Юрій Луценко заявляв, що готовий очолити Генпрокуратуру за умови внесення змін до законодавства щодо кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду генпрокурора в частині юридичної освіти та 10 років юридичної діяльності у правовій площині.