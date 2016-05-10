У НФ вимагають від Ради невідкладно виділити кошти на державне оборонне замовлення
Верховна Рада має зайнятися у четвер питанням забезпечення державного оборонного замовлення, аби не допустити у Києві проросійських парадів за прикладом святкування 9 травня в Донецьку та Луганську.
Про це заявив Голова Комітету з питань національної безпеки та оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський під час Погоджувальної ради.
"Хочу звернути увагу на ситуацію, що склалася із державним оборонним замовленням. У бюджеті були передбачені кошти, закладені із резервного фонду за рахунок коштів, вилучених від спецконфіскації активів Януковича. На сьогодні цього закону немає, державне оборонне замовлення заблоковане", - наголосив Пашинський.
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За словами Голови Комітету з питань національної безпеки та оборони, на забезпечення державного оборонного замовленням потрібно всього 0,5% від усього державного бюджету - це 3,6 млрд. грн.
"Якщо ми цього не зробимо, то гріш нам ціна. Якщо нас цікавлять інші питання, то раджу подивитися парад 9 травня з Донецька та Луганська. Ми дореформуємося, що таким парад буде і в Києві", - сказав Сергій Пашинський.
Він наголосив, що депутати своєю недолугою діяльністю фактично заблокували державні закупівлі в армії, тому Верховна Рада має у четвер зранку поставити на голосування законопроект №4288.