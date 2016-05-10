У НФ вимагають від Ради невідкладно виділити кошти на державне оборонне замовлення

Про це заявив Голова Комітету з питань національної безпеки та оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський під час Погоджувальної ради.

"Хочу звернути увагу на ситуацію, що склалася із державним оборонним замовленням. У бюджеті були передбачені кошти, закладені із резервного фонду за рахунок коштів, вилучених від спецконфіскації активів Януковича. На сьогодні цього закону немає, державне оборонне замовлення заблоковане", - наголосив Пашинський.

Читайте такожПорошенко увів у дію рішення РНБО про державне оборонне замовлення на 2016 рік

За словами Голови Комітету з питань національної безпеки та оборони, на забезпечення державного оборонного замовленням потрібно всього 0,5% від усього державного бюджету - це 3,6 млрд. грн.

"Якщо ми цього не зробимо, то гріш нам ціна. Якщо нас цікавлять інші питання, то раджу подивитися парад 9 травня з Донецька та Луганська. Ми дореформуємося, що таким парад буде і в Києві", - сказав Сергій Пашинський.

Він наголосив, що депутати своєю недолугою діяльністю фактично заблокували державні закупівлі в армії, тому Верховна Рада має у четвер зранку поставити на голосування законопроект №4288.