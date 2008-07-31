Комуністи хочуть відставки Шандри

Фракція Комуністичної партії України пропонує Верховній Раді сьогодні розглянути питання щодо висловлення недовіри міністру з питань надзвичайних ситуацій Володимиру ШАНДРІ через незадовільну роботу з ліквідації наслідків стихійного лиха в шести областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни парламенту заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, синоптики заздалегідь попереджали про можливу негоду, що насувається на Україну.

«Однак з боку міністерства належної реакції не було», - вважає П.СИМОНЕНКО.

Крім того, лідер фракції комуністів наголосив, що на сьогодні незадовільною є також робота голів державних адміністрацій постраждалих областей.

«Ні міністр, ні голови держадміністрацій не знають, чим вони повинні займатися», - переконаний лідер КПУ.