"Панамський архів": офшорна компанія сина Єфремова займається постачанням вугілля в Росію

Про це свідчать дані, оприлюднені на Offshore leaks, передає Українська правда.

З 1999 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована офшорна компанія Darcel Trading Limited, єдиним бенефіціаром якої є син Єфремова - Ігор.

Згідно з даними російських відкритих ресурсів, ця компанія через російських посередників займається постачанням кам'яного вугілля.

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У російському реєстрі судових рішень є кілька рішень по справі, коли один з таких посередників - місцева фірма "Ровер" - судиться з митницею по справі про постачання вугілля офшорною компанією сина Єфремова.

Як повідомляв УНІАН, викривач, який передав журналістам "панамський архів", заявив, що не працює на яку-небудь державу або спецслужбу. Він зажадав від влади різних країн прийняти закони про обов'язкову публікацію даних комерційних компаній, включаючи інформацію про справжніх кінцевих бенефециарах.