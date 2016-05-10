"Панамський архів": офшорна компанія сина Єфремова займається постачанням вугілля в Росію
Син екс-регіонала Олександра Єфремова - Ігор володіє офшорною кампанією, яка займається постачанням кам'яного вугілля.
Про це свідчать дані, оприлюднені на Offshore leaks, передає Українська правда.
З 1999 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована офшорна компанія Darcel Trading Limited, єдиним бенефіціаром якої є син Єфремова - Ігор.
Згідно з даними російських відкритих ресурсів, ця компанія через російських посередників займається постачанням кам'яного вугілля.
Читайте такожБрат Ахметова, екс-депутат Колесніков, син Азарова: стало відомо, хто ще "засвітився" у "Панамських архівах"
У російському реєстрі судових рішень є кілька рішень по справі, коли один з таких посередників - місцева фірма "Ровер" - судиться з митницею по справі про постачання вугілля офшорною компанією сина Єфремова.
Як повідомляв УНІАН, викривач, який передав журналістам "панамський архів", заявив, що не працює на яку-небудь державу або спецслужбу. Він зажадав від влади різних країн прийняти закони про обов'язкову публікацію даних комерційних компаній, включаючи інформацію про справжніх кінцевих бенефециарах.