В Раді зареєстрували ще один законопроект під Луценка-генпрокурора

Текст законопроекту розміщений на сайті парламенту.

Авторами є депутати від "Блоку Петра Порошенка" Віктор Король та від "Народного фронту" Сергій Драюк.

Законопроектом пропонується у Законі "Про прокуратуру" передбачити, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин України, який, зокрема, має вищу освіту та стаж роботи у сфері права або досвід роботи у законодавчому та/або правоохоронному органі не менш як 5 років.

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Чинним законодавством передбачено, що генпрокурор повинен мати вищу юридичну освіту; стаж роботи у сфері права не менш як 10 років.

Цей законопроект передбачається розглянути сьогодні на засіданні Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань” (№ 4469).

Голосування відбувалося двічі, але жодного разу не набрало необхідних 226 голосів.

Законопроектом передбачалося, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років.

У чинному законі “Про прокуратуру” на посаду генпрокурора може бути претендувати людина з вищою юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не менше 10 років.

Як відомо, ведуться розмови про можливість призначення на посаду генпрокурора лідера фракції «Блок Петра Порошенка» Юрія Луценка, проте його кандидатура не відповідає ряду вимог до кандидата на цю посаду. Зокрема, у Луценка немає вищої юридичної освіти.