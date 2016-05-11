Геращенко: Вибори на Донбасі можливі лише в умовах стійкої тиші

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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«Україна гостро піднімає гуманітарні питання: доступ міжнародних місій, звільнення заручників. І ключовим в цьому є безпековий компонент», - заявила вона.

«Сталий режим припинення вогню є ключовою запорукою для вирішення політичного блоку питань. І щодо можливих виборів на Донбасі - вони можливі тільки в умовах сталої тиші, роззброєння і за українським законодавством, яке ми напишемо самі, без підказок Кремля», - наголосила Геращенко.