Геращенко: Вибори на Донбасі можливі лише в умовах стійкої тиші
Вибори на Донбасі можливі лише за умов сталого режиму «тиші» та роззброєння бойовиків.
Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
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«Україна гостро піднімає гуманітарні питання: доступ міжнародних місій, звільнення заручників. І ключовим в цьому є безпековий компонент», - заявила вона.
«Сталий режим припинення вогню є ключовою запорукою для вирішення політичного блоку питань. І щодо можливих виборів на Донбасі - вони можливі тільки в умовах сталої тиші, роззброєння і за українським законодавством, яке ми напишемо самі, без підказок Кремля», - наголосила Геращенко.