У Кіровограді в рамках декомунізації перейменували 16 вулиць

Кіровоградська міська рада в рамках декомунізації перейменувала 16 вулиць.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час сесії міськради депутати підтримали рішення про перейменування 16 вулиць.

Згідно з рішенням, вулиця Шмідта матиме ім'я провідника ОУН Романа Шухевича, а інші 15 вулиць назвали на честь загиблих військових в зоні АТО.

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Водночас депутати відклали ухвалення рішення про перейменування 17 вулиць, оскільки планують детально ознайомитися із краєзнавчими та історичними довідками щодо кожного найменування.

Як повідомляв УНІАН, у Кіровограді в рамках декомунізації вже перейменовано 2 райони та 72 вулиці та провулки.