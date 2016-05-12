БПП повернула Кононенку посаду першого заступника голови фракції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції БПП.

На засіданні фракції лише один народний депутат - Оксана Новак - проголосувала проти такого рішення.

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Нагадаємо, 4 лютого перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко заявив про зняття із себе повноважень на період розслідування заяви міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абрамавичуса.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавічус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі і закликав парламент проголосувати з цього питання вже 4 лютого.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції "БПП" Ігоря Кононенка і Адміністрації президента.