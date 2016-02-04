Абромавичус не прийшов на засідання фракції БПП

Про це повідомили співрозмовники у фракції БПП, передає "Українська правда".

За словами співрозмовників, помічник Абромавичуса повідомив, що він на лікарняному.

Ситуація з Кононенком на фракції не була остаточно обговорена, за словами співрозмовників, засідання продовжиться о 12:00.

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На засіданні виступили, зокрема, Юрій Луценко, Ігор Кононенко та Сергій Лещенко. "Кононенко розповів, що у нього була тільки пара зустрічей з Айварасом і до його звинувачень він не причетний. Лещенко у свою чергу виступив з протилежною позицією", - зазначив один зі співрозмовників.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі і закликав парламент проголосувати з цього питання вже 4 лютого.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка й Адміністрації президента.