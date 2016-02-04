Кононенко тимчасово йде з посади заступника голови БПП і хоче пройти детектор брехні разом з Абромавичусом

Про це повідомили у прес-службі "Блоку Петра Порошенка".

Перший заступник голови БПП нагадав, що вчора він подав й офіційно зареєстрував заяву в НАБУ щодо обвинувачень на його адресу.

Кононенко також запропонував Абрамавичусу спільно пройти детектор брехні щодо озвучених обвинувачень.

"Пропоную і наполягаю разом з паном Абрамавичусом пройти детектор брехні щодо висунутих ним обвинувачень... Я прийняв рішення зняти із себе повноваження першого заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді на період розслідування і прошу фракцію мене підтримати в цьому рішенні", – заявив Кононенко.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі і закликав парламент проголосувати з цього питання вже 4 лютого.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка й Адміністрації президента.

Посли держав Європи, США та Канади виступили зі спільною заявою проти відставки міністра економічного розвитку і торгівлі України і закликають українських лідерів назавжди залишити у минулому корисливі інтереси.