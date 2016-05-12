Аваков: МВС виконало всі умови для отримання Україною безвізового режиму з ЄС

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook, коментуючи підсумки зустрічі з єврокомісаром з питань громадянства, внутрішніх справ та міграції Дімітрісом Аврамопулосом.

"Зустрівся з єврокомісаром Дімітрісом Аврамопулосом: МВС виконало всі умови для отримання Україною безвізового режиму з ЄС!" - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня Аврамопулос прибуде до Києва з візитом, під час якого заплановано зустрічі з президентом України Петром Порошенком, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе, міністром юстиції Павлом Петренком, міністром внутрішніх справ Аваковим та керівниками новостворених антикорупційних органів (НАБУ, НАПК, САП), а також головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Крім того, єврокомісар зустрінеться з представниками громадянського суспільства.