Луценко вже втратив два голоси за себе-генпрокурора
Народні депутати Юрій і Ірина Луценко (фракція «Блок Петра Порошенко») заявили, що не будуть голосувати за кандидатуру генерального прокурора України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на засіданні парламенту під час обговорення питання про розгляд кандидатури Луценка на посаду генпрокурора.
«Розгляд цього питання і голосування по ньому є реальним конфліктом мого інтересу, тому заявляю, що я, Луценко Юрій Віталійович, не буду приймати участь в обговоренні і не буду голосувати по даному питанню», - наголосив Луценко і додав, що цим самим виконує норми чинного закону.
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Після його заяви з трибуни таку ж заяву зробила його дружина - народний депутат Ірина Луценко, яка заявила, що «розгляд даного питання та голосування за нього (Юрія Луценка) є реальним конфліктом наших сімейних інтересів».
Вона сказала, що не буде брати участь в обговоренні та голосуванні з даного питання.