Луценко вже втратив два голоси за себе-генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на засіданні парламенту під час обговорення питання про розгляд кандидатури Луценка на посаду генпрокурора.

«Розгляд цього питання і голосування по ньому є реальним конфліктом мого інтересу, тому заявляю, що я, Луценко Юрій Віталійович, не буду приймати участь в обговоренні і не буду голосувати по даному питанню», - наголосив Луценко і додав, що цим самим виконує норми чинного закону.

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Після його заяви з трибуни таку ж заяву зробила його дружина - народний депутат Ірина Луценко, яка заявила, що «розгляд даного питання та голосування за нього (Юрія Луценка) є реальним конфліктом наших сімейних інтересів».

Вона сказала, що не буде брати участь в обговоренні та голосуванні з даного питання.