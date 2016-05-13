У Франції провалилося голосування про недовіру уряду

За пропозицію про недовіру, яку внесли представники консервативної опозиції, у четвер, 12 травня, висловилися лише 246 депутатів Національних зборів - нижньої палати французького парламенту. Це значно менше необхідної абсолютної більшості у 288 голосів, передає Deutsche Welle.

Провал вотуму недовіри уряду означає ухвалення в першому читанні закону про послаблення прав працівників. Президент країни Франсуа Олланд та прем'єр-міністр Мануель Вальс у зв'язку із масовою незгодою в рядах власної партії із запропонованими реформами вирішили ухвалити суперечливе законодавство без голосування в Національних зборах. Одна із статей конституції країни дозволяє це зробити, щоправда, одночасно відкриває шлях до вотуму про недовіру уряду.

Читайте такожУ Франції поновилися масштабні протести проти трудової реформи (фоторепортаж)

У випадку провалу вотуму запропонований урядом законопроект вважається автоматично ухваленим у першому читанні. Із 13 червня законопроект обговорюватиметься в Сенаті.