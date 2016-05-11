Уряд Франції хоче провести трудову реформу за допомогою лазівки у конституції
Через брак єдності серед лівих сил у французькому парламенті уряд вирішив проштовхнути новий закон про ринок праці за допомогою конституційної лазівки.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Згідно з однією з норм французької конституції, закон вважатиметься ухваленим в першому читанні, поки опозиція не проголосує вотум недовіри до уряду.
Про намір застосувати це правило заявив прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс у вівторок, 10 травня. Подібним чином уряду вже вдалося провести економічні реформи у 2015 році.
Читайте такожАкції протесту у Франції: Поранено 24 поліцейських, заарештовано понад 100 демонстрантів
Через новий закон про ринок праці у Франції вже кілька тижнів не вщухають масові протести. Нововведення, які передбачає суперечливий закон, мають полегшити компаніям процедуру звільнення працівників та запровадження додаткових робочих годин.
Мануель Вальс наголошує, що закон є необхідним для модернізації країни і зростання кількості робочих місць.
Голосування щодо вотуму недовіри до уряду Франції має відбутися у четвер, 12 травня.
Читайте такожУ Парижі під час першотравневих демонстрацій сталися сутички між поліцією і протестувальниками (фото)
Як повідомляв УНІАН, у французьких містах 28 квітня поновилися масові акції протесту профспілкових працівників і студентів проти запланованої реформи трудового законодавства.
Реформа, розроблена міністром праці Франції Міріам Ель-Комрі, дає можливість роботодавцям збільшувати кількість робочих годин і домовлятися про оплату понаднормових безпосередньо з працівниками, минаючи профспілки. Також реформа передбачає спрощення процедури звільнення працівників. У профспілках вважають, що реформа, покликана, за словами влади, боротися з безробіттям, на практиці призведе, насамперед, до погіршення умов праці.