Уряд Франції хоче провести трудову реформу за допомогою лазівки у конституції

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з однією з норм французької конституції, закон вважатиметься ухваленим в першому читанні, поки опозиція не проголосує вотум недовіри до уряду.

Про намір застосувати це правило заявив прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс у вівторок, 10 травня. Подібним чином уряду вже вдалося провести економічні реформи у 2015 році.

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Через новий закон про ринок праці у Франції вже кілька тижнів не вщухають масові протести. Нововведення, які передбачає суперечливий закон, мають полегшити компаніям процедуру звільнення працівників та запровадження додаткових робочих годин.

Мануель Вальс наголошує, що закон є необхідним для модернізації країни і зростання кількості робочих місць.

Голосування щодо вотуму недовіри до уряду Франції має відбутися у четвер, 12 травня.

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Як повідомляв УНІАН, у французьких містах 28 квітня поновилися масові акції протесту профспілкових працівників і студентів проти запланованої реформи трудового законодавства.

Реформа, розроблена міністром праці Франції Міріам Ель-Комрі, дає можливість роботодавцям збільшувати кількість робочих годин і домовлятися про оплату понаднормових безпосередньо з працівниками, минаючи профспілки. Також реформа передбачає спрощення процедури звільнення працівників. У профспілках вважають, що реформа, покликана, за словами влади, боротися з безробіттям, на практиці призведе, насамперед, до погіршення умов праці.