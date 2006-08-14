Янукович знає, чому ”помаранчеві” міністри не прийшли на Кабмін
15:15, 14 серпня 2006Політика
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Про це він сказав журналістам
Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, міністр закордонних справ Борис Тарасюк і міністр оборони Анатолій Гриценко пішли у відпустку. Про це повідомив на прес- конференції прем`єр- міністр Віктор Янукович, відповідаючи на запитання, чому на засіданні Кабінету Міністрів у понеділок відсутні міністри від блоку «Наша Україна».
Також Янукович повідомив, що відсутність на засіданні Кабміну міністра юстиції Романа Зварича пояснюється його відрядженням.
Обком з посиланням на Українські новини
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