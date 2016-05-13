Луценко живе в оформленому на тестя будинку площею 859 квадратів - активісти

"Юрій Віталійович із сім'єю живе в будинку площею 859 кв. м., вартістю декілька мільйонів доларів, в с. Стоянка під Києвом, але як заявляла Ірина Луценко в 2014 році, "то не їх будинок і вони тимчасово проживають у знайомих на час ремонту в своєму житлі". В подальшому будинок їм так сподобався, що вони вирішили його навіть орендувати", - наголошують активісти.

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За їхніми словами, згідно з реєстрами, ця власність оформлена на Нарембіка Степана Васильовича, який є батьком дружини генпрокурора Ірини Луценко.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а президент Петро Порошенко відразу ж підписав відповідний указ.