Юрій Луценко та Роман Мацола привітали Патріарха Філарета з ювілеєм

Як повідомляє прес-служба Київської Патріархії, вітаючи Патріарха, Генеральний прокурор України побажав йому ще не одне десятиліття мудро керувати Українською Церквою та підніс букет квітів і символічний подарунок.

Разом з Генеральним прокурором України Предстоятеля Церкви вітав народний депутат України Роман Мацола, представник фракції “Блок Петра Порошенка”. Він зазначив, що радий бути сучасником такої визначної духоної постаті як Патріарх Філарет та побажав йому многії літа.

Святійший Патріарх подякував Юрію Луценку та Роману Мацолі за теплі слова і в свою чергу привітав Юрія Віталійовича з призначенням на посаду Генерального прокурора України. Патріарх побажав новопризначеному посадовцю мудрості та совісті.