Сенатори США пропонують передбачити у бюджеті до $500 мільйонів для України, в тому числі на летальну зброю

Про це повідомляється на сайті голови Комітету Сенату США з питань збройних сил Джона Маккейна.

Сенатори Маккейн (Республіканська партія) та Джек Рід (Демократична партія) 13 травня оголосили про завершення роботи над проектом бюджету національної оборони США на 2017 звітний рік. У четвер, 12 травня, комітет Сенату США з питань збройних сил підтримав законопроект, що дозволяє виділити 602 млрд доларів на фінансування потреб Міністерства оборони США (Департаменту оборони) та фінансування національних програм з безпеки Міністерства енергетики США (Департаменту енергетики).

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Маккейн наголосив, що сильні союзники та партнери мають життєво важливе значення для національної безпеки США.

“По мірі того, як виклики нашій спільній безпеці продовжують посилюватися у різноманітті та складності, закон про бюджет на національну оборону США збільшує підтримку союзників та партнерів, які борються разом з нами, поділяючи спільний тягар та захищаючи наші цінності”, - наголошується на сайті Маккейна.

У зв’язку з цим підкреслюється, що, відповідно до законопроекту “дозволяється виділити до 500 мільйонів доларів для надання допомоги Україні у галузі безпеки, включаючи допомогу на летальні засоби”.

Водночас зазначається, що законопроектом обмежується надання Україні цих коштів, тобто вона може отримати лише 250 млн дол, а решту отримає лише після того як глава Пентагону особисто засвідчить, що Україна вжила суттєвих заходів, спрямованих на проведення інституційних реформ у системі оборони в питанні боротьби з корупцією, у питанні підвищення відповідальності та підтримки військового потенціалу, досягнутих за допомогою наданої допомоги у сфері безпеки.