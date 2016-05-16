У Раді заговорили про законопроекти щодо "Євробачення": обіцяють провести пісенний конкурс на гідному рівні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав представник уряду у Верховній Раді України Степан Кубів під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Він підкреслив, що перемога Джамали на "Євробаченні" зробила для України те, чого не зробили політики.

За його словами, Україна вміє проводити такі важливі заходи, про що свідчить, зокрема, Євро-2012.

«Перш за все, ця перемога - це наша відповідальність за мир, відповідальність за правду історії», - зазначив Кубів.

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Він підкреслив, що необхідно підготувати і прийняти в парламенті законодавчі акти, які дозволять на гідному рівні провести "Євробачення-2017".