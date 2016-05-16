Делегація Європарламенту їде перевіряти, як Україна витрачає фінансову допомогу ЄС

Про це повідомляє представництво Європейського Союзу в Україні.

«Члени комітету Європейського парламенту з бюджетного контролю, які відповідають за контроль над витратами коштів ЄС, відвідають Україну, аби побачити на місці, у який спосіб витрачається допомога Євросоюзу. Також вони прагнуть дізнатися, як Україна бореться проти корупції і чи вона впливає на фінанси ЄС», - йдеться в повідомленні.

До складу делегації Європарламенту увійшли голова місії Інґе Ґресслє (Європейська народна партія; Німеччина); Йоахім Целлер (ЄНП; Німеччина); Дерек Воган (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів; Великобританія); Ришард Чарнецький (група Європейських консерваторів і реформістів; Польща).

Передбачається, що делегацію євродепутатів супроводжуватимуть член Європейського суду аудиторів, працівники представництва ЄС в Україні а також двоє представників групи підтримки України Генерального директорату Європейської комісії з питань сусідства та перемовин про розширення.

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Згідно з повідомленням, делегація побуває у Львівській області, де ознайомиться з реалізацією проектів, що фінансуються ЄС.

Також члени делегації відвідають Київ, де зустрінуться з представниками Верховної Радою та уряду, з представниками антикорупційних органів. Крім того, передбачені зустрічі з представниками громадянського суспільства, органів контролю щодо боротьби з корупцією, а також із журналістами, які працюють у сфері розслідувань.

Комітет Європарламенту з бюджетного контролю складається із 30 депутатів, які представляють 17 країн-членів ЄС. Комітет перевіряє, як витрачаються гроші ЄС (приблизно 130 мільярдів євро щороку) та виявляє, чи були кошти використані за призначенням і чи було досягнуто цілі, на які вони виділялися. Окрім того, комітет звітує Європейському бюро з боротьби проти шахрайства та Європейському інвестиційному банку у Люксембурзі, а також залучений у міжгалузеві аспекти законодавства ЄС.

Після Майдану ЄС надає фінансову допомогу на підтримку процесу стабілізації та реформ в Україні (3,4 мільярди євро макрофінансової допомоги, 900 мільйонів євро двосторонньої допомоги на розвиток, 500 мільйонів євро регіональної допомоги, 50 мільйонів євро задля стабільності та миру, 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги). Ця допомога спрямовується на важливі сфери, зокрема, на боротьбу з корупцією, судову реформу і реформу державного сектору, а також на економічні реформи та розвиток приватного сектору. На додаток до цього здійснюються конкретні дії, у центрі уваги яких перебувають організації громадянського суспільства, транскордонна співпраця та гуманітарна допомога.