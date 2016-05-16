Заступник голови Меджлісу Умеров розповів подробиці обшуку та звинувачень з боку кримських окупантів

"Напередодні 18 травня – Дня депортації – відбувається чергова істерія, щоб кримських татар тримати в страху і в заціпенінні. 12 травня мені принесли повістку, запросили на бесіду до ФСБ. У документі нічого не говориться про звинувачення, але в розмові зі слідчим з'ясувалося, що йдеться про один-єдиний сюжет кримськотатарською телевізійному каналу АТР (ефір від 19 березня), де нібито публічно я закликав до якихось дій, що загрожують територіальній цілісності Росії", - цитує Умерова Радіо Свобода.

За його словами, в ефірі, про який говорять окупанти, він міг говорити про повернення Криму до складу України.

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Заступник голови Меджлісу повідомив, що наразі він проходить у кримінальній справі як підозрюваний та обмежений в пересуванні: "дав підписку про невиїзд, дозволяється пересуватися в межах "Республіки Крим".

Умеров також зазначив, що разом з адвокатами вирішили не давати свідчень на першому допиті відповідно до 51-ї статті Конституції Росії.

"Ми не дали свідчень, але пообіцяли, що протягом декількох днів відновимо в пам'яті той репортаж або прямий ефір, в якому я брав участь, я його ще не переглянув. Відновлю в пам'яті і, порадившись з адвокатами, оберу тактику, як поводитися і захищатися, разом з адвокатами піду на такі допити", - сказав він.

Заступник голови Меджлісу також прокоментував обшук, який окупанти проводили у його домі.

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"Офіційної версії, що шукали, немає. Звичайні питання, які ставлять господарям будинку до початку обшуку: чи є у вас наркотичні речовини, незареєстрована зброя, якісь інші заборонені речі? Я сказав, що ні. Вони, мабуть, не знайшли нічого, що їх цікавить, нічого не вилучили. Запротоколювали, дали мені примірник документа. Він залишився у адвоката. Думаю, це була формальність, яка необхідна для того, щоб запустити кримінальну справу", - розповів Умеров.

За його словами, про обшук оголосили несподівано.

" Це складова частина акції залякування.. Мої прихильники, які зібралися біля будівлі ФСБ в Сімферополі, мабуть, дорогою обдзвонювали одне одного. І поки ми сюди (в Бахчисарай – УНІАН) приїхали, кілька сотень людей зібралося біля мого будинку. Силовики, мабуть, цю інформацію теж мали. Дорогою ми зупинилися біля районного відділку внутрішніх справ і щось чекали. Я сидів з ними в "газельці". Потім під'їхав КАМАЗ, завантажений взводом солдатів, підрозділом чи то "Беркуту", то чи то ОМОНу, не звернув уваги, бо я одразу зайшов в будинок і більше не виходив. Цей загін немов забезпечував порядок. Насправді вони просто своєю присутністю провокували людей. На їхню адресу кричали: "Ганьба!", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, Умерова затримали 12 травня у Бахчисараї.

Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом затримання на тимчасово окупованій території півострову заступника голови Меджлісу.