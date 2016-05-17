Рада визначила теле- і радіопередачі держави-окупанта неєвропейськими

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №2766 проголосувало 229 народних депутатів з 322, зареєстрованих у сесійній залі.

Документом в статті 28 закону "Про телебачення і радіомовлення" встановлено, що ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 7:00 та 23:00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними програмами: передачі європейського виробництва, а також США і Канади повинні становити не менше 70% загального тижневого обсягу мовлення, в тому числі не менше 50% загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва (раніше йшлося про не менше 80% для програм європейського виробництва); у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50% загального щотижневого обсягу мовлення.

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Для цілей цієї частини передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або кількома юридичними особами-резидентами держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

До передач європейського виробництва, крім випадків, визначених цією частиною, також відносяться передачі, виготовлені за замовленням юридичних осіб-резидентів держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, за умови що безпосереднім виробником таких передач також є особи-резиденти цих держав.

У той же час у разі, якщо передача створена за замовленням або за участю одного або кількох юридичних осіб-резидентів держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором і/або державою-окупантом, така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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