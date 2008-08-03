Ющенко прибув на Івано-Франківщину
Глава держави ознайомиться з найбільш постраждалим районом
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув в Івано-Франківську область.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар голови Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор МАРКОВСЬКИЙ.
У Тисменицькому районі Глава держави вже оглянув село Золота липа та селище Петрилів, повідомляє прес-слжуба глави держави.
Також В.ЮЩЕНКО ознайомиться з ситуацією у найбільш потерпілому від повені на Івано-Франківщині районі – Верховинському. Йдеться, зокрема, про села Криворівня, Зелене та Яблучниця, смт.Верховина.
У поїздці главу держави супроводжують міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, голова Івано-Франківської ОДА Микола ПАЛІЙЧУК.
Спілкуючись із мешканцями постраждалих сіл, Президент наголосив: «Вся держава, українці разом з вами у цій біді».
Як повідомляв УНІАН, з 28 липня В.ЮЩЕНКО перебував у відпустці в Криму.