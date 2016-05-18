У Генічеську пройшов мітинг пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу, в якому беруть участь кримські татари і місцеве населення, вшанували пам'ять жертв тоталітарного режиму і депортації корінного кримського народу. У заході взяли участь близько 350 осіб. Були присутні представники Меджлісу кримськотатарського народу на чолі з ініціатором блокади Криму Лєнуром Іслямовим, голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, голова Генічеської РДА Олександр Воробйов та міський голова Генічеська Олександр Кожухов.

Губернатор області зачитав звернення президента України до кримських татар, висловив співчуття сім'ям тих, хто постраждав у результаті депортації.

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"Сьогодні, через 72 роки, ми бачимо, що ситуація повторюється. На території нашого регіону кримськотатарський народ знайшов притулок, і звідси разом з нами продовжує боротьбу з окупантом. Ми, зі свого боку, зробимо все, щоб народу, який фактично вигнали зі своїх домівок, зі своєї землі, вдалося повернути те, що відібрав агресор", - заявив Гордєєв, виступаючи перед громадою кримських татар.

Жертв депортації вшанували хвилиною мовчання, до пам'ятника жертвам депортації у пам'ять про загиблих поклали квіти.

На даний час церемонія триває, після її закінчення учасники заходу відправляться автопробігом на кордон з Кримом, до КПВВ "Чонгар".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні проходять меморіальні заходи з нагоді 72-ї річниці депортації кримськотатарського народу.