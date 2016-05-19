Постпред РФ при ЄС: напередодні анексії Росія перекинула до Криму 9 тисяч військових

Про це в інтерв'ю журналісту Тіму Себастіану розповів постпред Росії при ЄС Володимир Чижов, пише DW.com.

За словами високопоставленого дипломата, перебування російських військових на території Криму в березні 2014 року було нібито "законним".

"Згідно із двосторонньою угодою між Росією і Україною від 1997 року, РФ отримувала право на військову присутність в Севастополі, де розташовувалася головна база (Чорноморського - ред.) флоту РФ, а також по всьому Криму в кількості не більше 25 тисяч чоловік особового складу", - пояснив Чижов.

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На момент початку анексії Криму на півострові розташовувалися 16 тисяч російських військовослужбовців, додав дипломат. "Пробіл у 9 тисяч чоловік був швидко заповнений через відправку додаткового підкріплення по повітрю", - зазначив Чижов.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" по його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року.