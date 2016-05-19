Постпред РФ при ЄС: напередодні анексії Росія перекинула до Криму 9 тисяч військових
Під час анексії Криму в березні 2014 році Росія перекинула на територію півострова 9 тисяч військовослужбовців.
Про це в інтерв'ю журналісту Тіму Себастіану розповів постпред Росії при ЄС Володимир Чижов, пише DW.com.
За словами високопоставленого дипломата, перебування російських військових на території Криму в березні 2014 року було нібито "законним".
"Згідно із двосторонньою угодою між Росією і Україною від 1997 року, РФ отримувала право на військову присутність в Севастополі, де розташовувалася головна база (Чорноморського - ред.) флоту РФ, а також по всьому Криму в кількості не більше 25 тисяч чоловік особового складу", - пояснив Чижов.
Читайте такожЗаяви про Крим стануть основою для залучення Путіна до кримінальної відповідальності - міністр
На момент початку анексії Криму на півострові розташовувалися 16 тисяч російських військовослужбовців, додав дипломат. "Пробіл у 9 тисяч чоловік був швидко заповнений через відправку додаткового підкріплення по повітрю", - зазначив Чижов.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" по його самовизначенню.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.
18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року.