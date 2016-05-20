Українці занадто нетерплячі щодо результатів реформ - голова консультативної місії ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова консультативної місії ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України Кястутіс Ланчінскас, коментуючи роботу НАБУ.

"На початковому етапі я добре оцінюю роботу НАБУ. Тільки-но створили цю організацію, тільки-но призначили керівників, а у вашій пресі вже наступного дня, я читав, вже вимагали арештів. Але тоді у штаті НАБУ були лише керівник і заступник. Ваші громадяни дуже нетерплячі. Вони хочуть результату відразу", - зауважив голова місії.

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Також він додав, що для успіху реформування сектору цивільної безпеки всі силові структури мають не перекладати провину за невдачі на колег, а працювати спільно "Я не на одній зустрічі чув: ми хороші, а ті - погані. Або ж навпаки. Так не буває. Правда завжди посередині. Тому силовики мають співпрацювати", - підкреслив Ланчінскас.