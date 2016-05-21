Порошенко закликав Меркель і Олланда прискорити процедури з надання безвізового режиму

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Франції Франсуа Олландом і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Читайте такожГлави МВС країн Євросоюзу погодили механізм призупинення дії безвізового режиму«Петро Порошенко також закликав Францію та Німеччину пришвидшити внутрішньо європейські процедури з надання українцям безвізового режиму», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що запровадження безвізового режиму між Європейським Союзом і Україною, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.

Також Томбінський нагадав, що Україна виконала всі умови, необхідні для імплементації безвізового режиму.

Візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим на наступному засіданні 14 червня.